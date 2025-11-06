Uwharrie Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Uwharrie Capital hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uwharrie Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent auf 17,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at