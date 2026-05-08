UWM A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UWM A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,09 USD. Im letzten Jahr hatte UWM A einen Gewinn von -0,120 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 901,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 613,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at