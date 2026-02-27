UWM A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UWM A veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte UWM A 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 276,50 Prozent auf 945,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,120 USD. Im letzten Jahr hatte UWM A einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3,16 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte UWM A 2,46 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at