UWM A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UWM A lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 888,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 758,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at