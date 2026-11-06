UWM A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

UWM A präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 811,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 843,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at