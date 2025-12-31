UWM a Aktie

WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098

31.12.2025 13:29:16

UWM Holdings CEO Sells 1.6 Million Shares for $9.4 Million After Strong Q3

President and CEO Mat Ishbia executed the open-market sale of 1,629,785 shares of UWM Holdings Corporation (NYSE:UWMC) across multiple transactions, according to a recent SEC Form 4 filing. These shares were held indirectly via Ishbia's trust, SFS Corp.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.74); post-transaction value based on Nov. 28, 2025 market close ($5.74).* 1-year performance calculated using November 28, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
