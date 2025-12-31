UWM a Aktie
WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098
|
31.12.2025 13:29:16
UWM Holdings CEO Sells 1.6 Million Shares for $9.4 Million After Strong Q3
President and CEO Mat Ishbia executed the open-market sale of 1,629,785 shares of UWM Holdings Corporation (NYSE:UWMC) across multiple transactions, according to a recent SEC Form 4 filing. These shares were held indirectly via Ishbia's trust, SFS Corp.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.74); post-transaction value based on Nov. 28, 2025 market close ($5.74).* 1-year performance calculated using November 28, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: UWM A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: UWM A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)