UWM a Aktie

WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098

31.01.2026 07:26:15

UWM Holdings CEO Sells Millions of Shares in January

Mat Ishbia, President and CEO of UWM Holdings Corporation (NYSE:UWMC), indirectly disposed of 1,898,622 shares of Class A Common Stock through open-market sales across multiple transactions from Jan. 16-21, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.87); post-transaction value based on Jan. 21, 2026 market close ($5.79). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-

Analysen zu UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

UWM Holdings Corporation Registered Shs -A- 4,91 -13,86% UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

