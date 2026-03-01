UWM a Aktie
WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098
01.03.2026 19:01:29
UWM Holdings CEO Sells Nearly 2M Shares For $9M
Mat Ishbia, President and CEO of UWM Holdings Corporation (NYSE:UWMC), reported the indirect sale of 1,898,622 Class A Common shares via open-market transactions between February 13, 2026 and February 18, 2026, for a total consideration of approximately $9.28 million, as disclosed in the SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($4.89); post-transaction value reflects holdings after the transaction as of February 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
