UWM a Aktie
WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098
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19.04.2026 16:10:34
UWM Holdings' (UWMC) CEO Sells 2 Million Shares for $7.5 Million
Mat Ishbia, President and CEO of UWM Holdings Corporation (NYSE:UWMC), reported the indirect open-market sale of 2,001,148 shares of Class A Common Stock via SFS Corp on April 14 and April 15, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($3.75); post-transaction value based on April 15, 2026, market close ($3.75).* 1-year price change calculated using April 17th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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