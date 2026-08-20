UWM a Aktie
WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098
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20.08.2026 04:15:00
UWM Suspended Its Dividend and Raised $2.05 Billion From Oaktree After a $451.9 Million Quarterly Loss
The second quarter of 2026 was not kind to United Wholesale Mortgage (NYSE: UWMC). It posted a massive quarterly loss, eliminated its dividend, and got a cash infusion from Oaktree Capital. This is not a stock that risk-averse investors should be considering. And even more aggressive investors might want to tread with caution. And yet, United Wholesale Mortgage remains an industry giant in the mortgage space.United Wholesale Mortgage posted a loss of $451.9 million in the second quarter. That was down from net income of $170.4 million in the first quarter and $314.5 million in the second quarter of 2025. Clearly not a good showing. Notably, loan originations were down sequentially from the first quarter and flat year over year. A big part of the problem is the weak housing market and rising interest rates, both of which work against the company. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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