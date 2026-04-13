13.04.2026 06:31:29

Uxin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Uxin gab am 10.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 103,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 168,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 83,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 62,69 Prozent auf 450,68 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 277,01 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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