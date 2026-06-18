Uxin hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Uxin hat am 16.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Uxin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 123,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 155,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at