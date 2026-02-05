UY Scuti Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

UY Scuti Acquisition präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UY Scuti Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at