UY Scuti Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UY Scuti Acquisition hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte UY Scuti Acquisition ebenfalls ein EPS von 0,020 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at