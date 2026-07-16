UY Scuti Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UY Scuti Acquisition hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,100 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at