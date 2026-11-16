UY Scuti Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

UY Scuti Acquisition gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als UY Scuti Acquisition mit 0,020 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Redaktion finanzen.at