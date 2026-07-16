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16.07.2026 06:31:29
UY Scuti Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
UY Scuti Acquisition hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,100 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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