UY Scuti Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UY Scuti Acquisition stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das UY Scuti Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at