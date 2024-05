V B Desai Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

V B Desai Financial Services hat am 20.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 10,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,03 INR beziffert, während im Vorjahr 0,680 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,01 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 27,50 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at