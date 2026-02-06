V B Desai Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

V B Desai Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 INR gegenüber 0,320 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte V B Desai Financial Services einen Umsatz von 7,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at