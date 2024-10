V B Desai Financial Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

V B Desai Financial Services hat am 18.10.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,21 INR. Im letzten Jahr hatte V B Desai Financial Services einen Gewinn von 0,120 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 7,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte V B Desai Financial Services 5,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at