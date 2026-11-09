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09.11.2026 06:31:29
V B Desai Financial Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
V B Desai Financial Services veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
V B Desai Financial Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 29,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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