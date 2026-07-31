V B Desai Financial Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

V B Desai Financial Services veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,64 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte V B Desai Financial Services 0,450 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,96 Prozent auf 13,6 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at