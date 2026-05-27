V B Desai Financial Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

V B Desai Financial Services hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,430 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat V B Desai Financial Services 8,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,9 Millionen INR umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurden 1,92 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte V B Desai Financial Services 1,23 INR je Aktie eingenommen.

V B Desai Financial Services hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 39,36 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 32,98 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at