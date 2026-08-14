V B Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

V B Industries präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,27 INR. Im letzten Jahr hatte V B Industries einen Gewinn von 0,250 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,6 Millionen INR – ein Plus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem V B Industries 5,2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at