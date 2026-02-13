V B Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

V B Industries hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

V B Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 INR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 46,46 Prozent auf 5,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at