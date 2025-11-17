V-cube, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

V-cube, veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte V-cube, -18,560 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,21 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at