17.11.2025 06:31:29
V-cube, präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
V-cube, veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13,79 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte V-cube, -18,560 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,21 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
