ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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19.11.2026 19:15:02
V.F.: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 28, 2026, V.F. (NYSE:VFC) reported 1% revenue growth and highlighted compounding profit margins across its multi-brand portfolio. Operating discipline and lower overhead expenses are unlocking earnings leverage even as wholesale channel demand lags behind direct consumer channels.
Three things management said stand out.
Structural reductions in selling, general, and administrative (SG&A) expenses combined with expanding gross margins are accelerating operating income growth faster than top-line revenue.
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