V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|
28.01.2026 19:43:49
V.F. Corp Shares Fall 9% Despite Higher Q3 Profit
(RTTNews) - V.F. Corp. (VFC) shares declined 9.02 percent, or $1.83 on Wednesday, to $18.45, even after the company reported higher third-quarter earnings compared with the same period last year.
The apparel maker posted net earnings of $300.85 million, or $0.76 per share, up from $167.78 million, or $0.43 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings came in at $0.56 per share. Revenue edged higher to $2.875 billion from $2.833 billion in the prior-year period.
The stock opened at $18.03 versus a previous close of $20.28 and traded between $17.80 and $19.23 during the session on the New York Stock Exchange. Shares were last quoted with a bid of $18.33 and an ask of $18.34.
Trading volume totaled about 11.17 million shares, compared with an average volume of roughly 6.21 million.
V.F. Corp.'s shares have traded within a 52-week range of $9.41 to $29.02.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V.F. Corp.
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Ausblick: VF öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.01.26
|S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VF von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert VF-Aktie: So viel Verlust hätte eine VF-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: VF stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.01.26
|S&P 500-Papier VF-Aktie: So viel Verlust hätte eine VF-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu V.F. Corp.
Aktien in diesem Artikel
|V.F. Corp.
|16,74
|4,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.