V-GRASS Fashion: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

V-GRASS Fashion ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat V-GRASS Fashion die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,46 Prozent auf 851,6 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 882,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at