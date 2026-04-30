V-GRASS Fashion präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

V-GRASS Fashion veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte V-GRASS Fashion ein EPS von 0,260 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,07 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,11 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at