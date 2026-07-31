V-Guard Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

V-Guard Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 2,97 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte V-Guard Industries 1,69 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat V-Guard Industries im vergangenen Quartal 18,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte V-Guard Industries 14,66 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at