V-Guard Industries präsentierte Quartalsergebnisse

V-Guard Industries gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 1,49 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei V-Guard Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,45 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,41 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte V-Guard Industries 12,94 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at