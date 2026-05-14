V-Guard Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

V-Guard Industries äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,56 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,08 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat V-Guard Industries mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,12 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7,03 INR. Im letzten Jahr hatte V-Guard Industries einen Gewinn von 7,17 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 59,66 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte V-Guard Industries einen Umsatz von 55,66 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at