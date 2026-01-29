V-Guard Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

V-Guard Industries gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,38 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 14,04 Milliarden INR gegenüber 12,69 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,38 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 13,64 Milliarden INR gesehen.

