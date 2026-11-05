V-Mart Retail informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

V-Mart Retail präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,06 INR gegenüber -1,120 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,07 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,53 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at