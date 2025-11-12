V-Mart Retail: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

V-Mart Retail präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

V-Mart Retail vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,12 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,140 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 8,07 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 22,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at