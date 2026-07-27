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27.07.2026 06:31:29
V-Mart Retail stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
V-Mart Retail präsentierte am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 5,94 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,23 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 10,89 Milliarden INR gegenüber 8,85 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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