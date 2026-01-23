V-Mart Retail veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

V-Mart Retail lud am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 11,08 INR gegenüber 9,04 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat V-Mart Retail im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,26 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at