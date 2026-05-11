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11.05.2026 06:31:29
V R Films Studios: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
V R Films Studios hat am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2,500 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,880 INR gegenüber -3,410 INR je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,73 Prozent auf 121,78 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 118,46 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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