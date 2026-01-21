V R Films Studios zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

V R Films Studios lud am 20.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,510 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 34,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at