11.02.2026 06:31:28
V Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
V Technology hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 163,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,44 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat V Technology mit einem Umsatz von insgesamt 12,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 29,90 Prozent gesteigert.
