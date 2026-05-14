V Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

V Technology hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 105,44 JPY. Im letzten Jahr hatte V Technology einen Gewinn von 78,44 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat V Technology 20,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 243,48 JPY. Im Vorjahr hatte V Technology 84,07 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46,18 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 52,99 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at