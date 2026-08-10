V Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

V Technology hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 34,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -70,460 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 10,62 Milliarden JPY gegenüber 8,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at