V Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

V Technology veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

V Technology vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 59,56 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 45,13 JPY je Aktie erwirtschaftet.

V Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at