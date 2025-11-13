|
V Technology stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
V Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 45,13 JPY gegenüber 45,41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Mit einem Umsatz von 11,75 Milliarden JPY, gegenüber 12,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,39 Prozent präsentiert.
