V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
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03.11.2026 08:00:03
V-ZUG baut internationale Präsenz in Skandinavien aus
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V-ZUG Holding AG
/ Schlagwort(e): Expansion/Partnerschaft
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 3. November 2026 – V-Zug erweitert ihre Präsenz in Skandinavien durch die Zusammenarbeit mit dem Distributionspartner Engebretsen. Damit stärkt V-ZUG die bestehenden Aktivitäten in Dänemark und erschliesst neu die Märkte Schweden und Norwegen. Das partnerschaftliche Vertriebsmodell verbindet die Marken- und Produktekompetenz des führenden Schweizer Haushaltgeräteherstellers mit der lokalen Marktkenntnis sowie den etablierten Vertriebs- und Servicestrukturen von Engebretsen. Die Partnerschaft unterstützt das strategische Ziel von V-ZUG, das internationale Premiumgeschäft in ausgewählten Märkten gezielt weiter auszubauen.
Morten Engebretsen ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf hochwertige Küchen- und Designlösungen für den privaten und professionellen Bereich spezialisiert hat und über ein etabliertes Netzwerk sowie leistungsfähige Vertriebs- und Servicestrukturen im gehobenen Küchenfachhandel in Dänemark, Schweden und Norwegen verfügt. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt das Unternehmen die Distribution des Premiumsortiments des Schweizer Haushaltgeräteherstellers in Skandinavien.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an investorrelations@vzug.com bzw. media.office@vzug.com.
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2426628 03.11.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|V-Zug
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