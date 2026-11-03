V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
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03.11.2026 08:00:03
V-ZUG expands its international presence in Scandinavia
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V-ZUG Holding AG
/ Key word(s): Expansion/Partnership
MEDIA RELEASE
Zug, 3 November 2026 – V-Zug is expanding its presence in Scandinavia with its distribution partner Engebretsen, further developing its activities in Denmark while also entering the Swedish and Norwegian markets. The partner-based distribution model combines V-ZUG’s brand and product expertise with Engebretsen’s local market knowledge and well-established sales and service organisation. The partnership supports V-ZUG’s strategic objective of further expanding its international premium business in selected markets.
If you have any queries, please contact investorrelations@vzug.com or media.office@vzug.com.
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About the V-ZUG Group
End of Media Release
2426628 03.11.2026 CET/CEST
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Analysen zu V-Zug
Aktien in diesem Artikel
|V-Zug
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