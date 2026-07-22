V-Zug Aktie
WKN DE: A0VZUG / ISIN: CH0542483745
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22.07.2026 06:30:06
V-ZUG steigert Umsatz und verbessert Ergebnis im Halbjahr
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V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
MEDIENMITTEILUNG / INVESTOR NEWS
Solide Geschäftsentwicklung im ersten Semester 2026:
Zug, 22. Juli 2026 – Die V-Zug Gruppe steigert im ersten Halbjahr 2026 den Nettoerlös um 4.9 % auf CHF 284.5 Mio. und verbessert das Betriebsergebnis (EBIT) auf CHF 7.9 Mio. (Vorjahr: CHF 3.0 Mio.). Treiber dieser soliden Entwicklung in einem anhaltend volatilen Umfeld waren eine gute Geschäftsentwicklung im Heimmarkt Schweiz, insgesamt positive Impulse im internationalen Geschäft sowie die konsequente Umsetzung der geschärften Strategie, unterstützt durch die Initiativen «Simplify» und «Grow».
* Angaben in Klammern: Resultate der Vergleichsperiode 2025 *
«Der solide Start ins Jahr 2026 bestätigt uns darin, unsere geschärfte Strategie sowie unsere Initiativen für gezieltes Wachstum und weitere Effizienz- sowie Kostenoptimierungen konsequent voranzutreiben. Als Marktführer in der Schweiz und als Premiumanbieter international inspirieren wir Menschen weltweit mit unseren Geräten und Services für die Küche und das Zuhause», so Christoph Kilian, CEO V-ZUG.
Die geschärfte Unternehmensstrategie fusst auf dem etablierten und verantwortungsvollen Geschäftsmodell sowie auf den zentralen Stärken von V-ZUG – Schweizer Präzision, Qualität, Design und Langlebigkeit. Ziel ist es, die Führungsposition im Heimmarkt zu festigen und das internationale Premiumgeschäft insbesondere in den Fokusmärkten Deutschland, China, Australien und dem Vereinigten Königreich profitabel auszubauen. Dazu setzt V-ZUG auf ein differenziertes Produktportfolio, gezielte Innovationen und operative Disziplin. Zur Umsetzung treibt das Unternehmen die Initiativen «Simplify» für Effizienz- und Kostenoptimierung sowie «Grow» für fokussiertes Wachstum voran.
Solides Wachstum im Heimmarkt, regionale Unterschiede international
Das 2025 eingeführte Partnermodell zur differenzierten Zusammenarbeit mit den Handelspartnern und einem verstärkten Fokus auf Markenpräsentation, Beratungs- sowie Servicequalität ist erfolgreich etabliert. Im Projektgeschäft hat sich die Neuausrichtung mit intensivierter Betreuung bewährt und das Kunden- und Serviceerlebnis mit branchenweit führenden Reaktionszeiten und Ersterledigungsraten im Kundendienst konnte auf hohem Niveau bestätigt werden.
Das internationale Geschäft war geprägt von einem anhaltend anspruchsvollen Umfeld und regional unterschiedlichen Entwicklungen. Der Nettoerlös im ersten Semester 2026 belief sich auf CHF 43.7 Mio. (Vorjahr: CHF 38.9 Mio.), was einer Zunahme von 12.3 % entspricht.
Das Eigenmarkengeschäft entwickelte sich mit einem Nettoerlös von CHF 28.6 Mio. leicht rückläufig (Vorjahr: CHF 30.2 Mio.). Um diesen Bereich zu stärken, hat V-ZUG einzelne Vertriebsstrukturen angepasst und zielgerichtet in die internationale Präsenz investiert, etwa mit einem eigenen Auftritt am Salone del Mobile in Mailand. Im Fokusmarkt China hat V-ZUG zudem mit dem Ausbau eines partnerbasierten Retailgeschäfts begonnen. Die schrittweise Eröffnung zusätzlicher Verkaufspunkte in ausgewählten Metropolen ist für das zweite Halbjahr geplant. Zudem wurde die Verkaufsorganisation im Wachstumsmarkt Deutschland gestärkt.
Im OEM-Geschäft in Nordamerika stieg der Nettoerlös auf CHF 15.0 Mio. (Vorjahr: CHF 8.6 Mio.). Damit konnte der leichte Umsatzrückgang im Eigenmarkengeschäft überkompensiert werden.
Verbessertes Betriebsergebnis und Effizienzgewinne
Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich auf CHF 7.9 Mio. (Vorjahr: CHF 3.0 Mio.). Die Bruttogewinn-Marge konnte dank höheren Verkaufsvolumen und Effizienzgewinnen von 35.8 % auf 36.7 % gesteigert werden. Dem Materialkostendruck in einzelnen Warengruppen konnte mit operativer Disziplin und stringentem Kostenmanagement entgegengewirkt werden. Mit der strategischen Initiative «Simplify» wurden zudem weitere Prozessautomatisierungen realisiert und Optimierungen weiterer Produktionsschritte in der vertikalen Fabrik am Standort Zug erzielt.
Die Strukturkosten stiegen leicht auch aufgrund zukunftsorientierter Investitionen in zusätzliche Marketing- und umsatzwirksame Massnahmen. Das Finanzergebnis ist aufgrund von positiven Währungseffekten um CHF 1.6 Mio. höher als im Vorjahr ausgefallen. Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 6.9 Mio. (Vorjahr: CHF 1.6 Mio.).
Der Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit lag bei CHF –32.0 Mio. (Vorjahr: CHF –51.5 Mio.). Die Bilanz bleibt solide: Die Eigenkapitalquote beträgt 74.7 % (Vorjahr: 77.0 %), die flüssigen Mittel belaufen sich auf CHF 42.4 Mio. (Vorjahr: CHF 34.0 Mio.). Per erstes Halbjahr 2026 besteht eine Kreditfinanzierung von CHF 20.0 Mio. (Vorjahr: CHF 10.0 Mio.), dies im Rahmen einer in der Berichtsperiode langfristig gesicherten grösseren Kreditlinie. Diese dient im Wesentlichen zur Deckung der saisonbedingten Schwankungen im Geldfluss und zur Finanzierung des neuen Büro- und Laborgebäudes «Zephyr West» am Hauptsitz in Zug.
Innovationen, Portfolioausbau und Kreislaufwirtschaft
Mit der Adora Circular Edition hat V-ZUG erstmals eine Waschmaschine hergestellt, die dank über 30 wiederverwendeten Komponenten den Material-Fussabdruck halbiert – bei gleichbleibender Leistung und Qualität. Das Engagement von V-ZUG im Bereich der Kreislaufwirtschaft unterstreicht zudem die mit dem Schweizer Recyclingspezialisten Thommen im Aufbau befindliche Demontagelinie für sortenreine Materialströme aus Waschmaschinen.
Ausblick
Mit den strategischen Initiativen «Simplify» und «Grow» treibt V-ZUG gezielte Massnahmen zur Ergebnis- und Umsatzverbesserung weiter voran, auch mit Wirkung über das Jahr 2026 hinaus. Auf dieser Grundlage erwartet V-ZUG im zweiten Halbjahr 2026 eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Voraussetzung dafür ist, dass sich die genannten externen Einflussfaktoren nicht wesentlich verschlechtern und nicht nachteilig auf den Geschäftsgang auswirken.
An den mittelfristigen Zielen hält V-ZUG unverändert fest. Das Unternehmen strebt weiterhin ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 3 % pro Jahr an und hat die Ambition, eine Profitabilität von rund 10 % zu erreichen.
Kennzahlen per 30. Juni
Weitere Informationen und Material zum Download:
Über die V-ZUG Gruppe
Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).
Ende der Adhoc-Mitteilung
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