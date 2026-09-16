V-ZUG treibt Expansion in China voran und eröffnet neues Markenerlebnishaus

Zug/Shanghai, 16. September 2026 – V-Zug treibt ihre Expansion in China, einem ihrer internationalen Fokusmärkte, gezielt voran. Die Schweizer Herstellerin von Premium-Haushaltsgeräten will bis Ende 2026 ein Netz von insgesamt 20 zusätzlichen partnerbetriebenen Monomarken- und Retailshops in chinesischen Grossstädten aufbauen und hat mit «House 12» ihr neues Markenerlebnishaus in Shanghai eröffnet. Die Initiativen entspringen der geschärften Strategie von V-ZUG, ihr internationales Premiumgeschäft in ausgewählten Fokusmärkten auszubauen.

V-ZUG ist seit 2014 in China vertreten. Im Einklang mit den kürzlich geschärften strategischen Prioritäten erweitert die Schweizer Herstellerin hochwertiger Haushaltsgeräte nun ihren Marktzugang in China und ergänzt damit ihr bestehendes Projektgeschäft.



Aufbauend auf zentralen Stärken von V-ZUG wie Schweizer Herstellung, Präzision, Qualität und Design sowie auf ihrem Premium-Produktsortiment will das Unternehmen bis Ende 2026 ein Netz von insgesamt 20 zusätzlichen Monomarken- und Detailhandelshops in ihrem Fokusmarkt China aufbauen. In Grossstädten wie Peking, Shanghai, Hangzhou oder Shenzhen sind bereits sechs Geschäfte eröffnet.



«Unsere Reichweite auszubauen, die Marke einem grösseren Kundenkreis näher zu bringen und persönliche Markenerlebnisse zu schaffen, sind entscheidende Schritte für die Erschliessung weiteren Wachstums in China, einem für uns strategisch wichtigen Markt», so Yvonne Ongetta, Chief International Officer, V-ZUG.



Partnerbasiertes Rollout-Modell

Um ihre Retailpräsenz effizient auszubauen, zu skalieren und neben dem Projektgeschäft einen zweiten Wachstumsmotor zu etablieren, setzt V-ZUG auf ein Partnermodell, das lokale Marktentwicklung und -expertise mit hohen Engagement der Partner verbindet.



Ausbau und Rollout fokussieren sich auf die chinesischen Städte mit landesweit höchsten Wirtschaftsleistung (BIP), in denen sich auch die Hauptkundengruppen von V-ZUG konzentrieren und in denen die Marke derzeit im Detailhandel nur wenig präsent ist. In der nächsten Welle von Neueröffnungen folgen Städte wie Chongqing, Chengdu, Guangzhou, Wuxi und Ningbo.



V-ZUG Markenerlebnishaus in Shanghai

Zur Ergänzung ihrer Expansion im Retailbereich hat V-ZUG mit «House 12» ihr erstes Markenerlebnishaus in China eröffnet. Der Standort in einem restaurierten Herrenhaus im historischen ehemaligen französischen Viertel, wurde von dem chinesischen Designer Xie Ke neu gestaltet und dabei die Initimität und Charakter eines bewohnten Zuhauses bewahrt.



«House 12» ist nicht einfach ein weiterer Ort für die Präsentation unserer Premiumgeräte. Es ist ein Ort, an dem Menschen erleben können, wie Technik, Design, Essen und menschliche Begegnungen im realen Leben verschmelzen. Es ist ein Ort der zeigt, wie V-ZUG neue Formen des Kochens, Beisammenseins und Lebens unterstützen kann», so Jennifer Bao, Geschäftsführerin V-ZUG China.



Mit einem kontinuierlichen Programm aus kulinarischen Erlebnissen, Design und Kultur schafft «House 12» den Rahmen für eine intensive Interaktion mit Endkunden, Auftraggebern, Designern sowie Partnern und präsentiert zugleich das Premium-Portfolio der Schweizer Herstellerin.



Im Retailbereich verlagert sich der Fokus von einzelnen Produkten auf Produktkombinationen, Wohnküchenlösungen und ein umfassenderes Angebot für das Zuhause. Im Projektgeschäft positioniert sich V-ZUG so als Teil des zielgerichteten Lifestyle-Konzepts eines Gesamtvorhabens und nicht nur als Ausstattungspaket. Auch wird eine Plattform geschaffen, um das gegenseitige Verständnis unter Designern zu vertiefen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. «House 12» ist auf Einladung oder nach Vereinbarung für kuratierte Erlebnisse, Gespräche und Kooperationen zugänglich.



Weitere Informationen und Material zum Download:



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an investorrelations@vzug.com bzw. media.office@vzug.com.



Markus Abt

Head of Corporate Communication & Investor Relations

Tel.: + 41 79 690 99 96

Finanzkalender V-ZUG: